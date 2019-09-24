О "праве на забвение" в ЕС и мире

Пользователи интернета привыкли искать сведения о каком-нибудь человеке с помощью поисковой программу Google. В 2015 году Европейский суд обязал Google удалять ссылки на информацию о людях, если доступ к ней нарушает их частную жизнь, или она не верна.

Судья в Люксембурге объявил, что так называемое "право граждан на забвение" действует только в границах Евросоюза:

«Когда имеется законное требование об удалении информации из поиска, и отмену ссылок на неё, это не обязательно должно происходить на серверах по всему миру, - говорит бельгиец Коэн Ленартс. - Это нужно делать только на тех серварах, которые находятся в государствах-членах всего ЕС".

Во вторник Европейский Суд отклонил жалобу главного французского регулятора в области защиты персональных данных, который требовал от Google удалять информацию о гражданах по их требованию со "всех доменных имен" поисковика, а не только в Евросоюзе.

«Представьте, что Китай, Россия или другой регион потребовал бы применять свои локальные правила фильтрации по всему миру, - сказал бельгийский юрист Патрик ван Ике. - Нам бы этого не хотелось».

Евродепутат от «немецких зелёных» отмечает, что "право на забвение" обязаны соблюдать только поисковые программы:

«Гораздо эффективнее было бы удалять неверную или устаревшую информацию из того места, где она размещается, - говорит Патрик Брайер. - Тогда она автоматически исчезнет из поисковиков».

Но борцы за свободный и бесплатный интернет утверждают, что право на забвение все больше используется для сокрытия нежелательной для кого-то информации, а к ней должна иметь доступ широкая публика в любом месте планеты.