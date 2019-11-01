Хорватский премьер о пути к успеху на Балканах и дальше

Хорватия - последняя из присоединившихся к ЕС стран. Новый член клуба сделал важный шаг для вступления в Шенгенскую зону. Пока остальные государства Западных Балкан числятся в отстающих, Хорватия демонстрирует настоящую историю успеха. __О пути к нему, о стоящих перед страной задачах и о проблемах балканского региона Euronews поговорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Euronews: "Хорватия получила от Европейской комиссии "добро" на вступление в Шенгенскую зону. Решение, которое для многих стало сюрпризом, ведь в последнее время Европа скорее изолируется, чем открывается. Вы опасаетесь что не дойдете в этом проекте до конца?"

Андрей Пленкович: " Начну с того, что решение Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, принятое в Страсбурге на прошлой неделе - плод четырех лет упорной работы моей страны. Мы выполнили требования, сгруппированные в 8 главах так называемого Шенгенского устава. По каждому из пунктов нам удалось повысить готовность страны к вступлению в Шенгенскую зону, нашу техническую готовность очень тщательно проверили эксперты Ерокомиссии".

Euronews: "Наш опрос содержит отсыл к открытому спору вашей страны со Словенией по поводу Пиранского залива. Словения даже пригрозила заблокировать вашей вступление в Шенген, если прогресса не наметится. Вы видите какой-то выход в ближайшее время?"

Андрей Пленкович: "Напомню, что территориальный спор между Хорватией и Словенией - это открытый вопрос, который значится в нашей повестке дня вот уже 30 лет. Будь это препятствием для одной из стран-участниц спора, то Словения не вступила бы ни в ЕС, ни в Шенген. Мы твердо убеждены в том, что вопрос о членстве Хорватии в Шенгенской зоне должен быть полностью отделен от вопроса о территориальной принадлежности залива. Для нас, хорватов, это - залив Савудрия, для них - Пиранский залив. В конце концов мы сможем найти решение".

Euronews: "То есть вы не беспокоитесь?"

Андрей Пленкович: "Я уверен, что мы сможем найти решение. Мы говорим нашим соседям-словенцам: да, у нас открыт этот вопрос, но ведь имеются пути мирного урегулирования, сохранения добрососедских отношений! Конечно, решение должно быть приемлемым для обеих сторон и не следует увязывать его с нашими шенгенскими амбициями".

Euronews: "В Хорватии у вас длинная береговая линия, к тому же более тысячи километров границы приходится на страны, не входящие в ЕС. Рассматриваете ли и вы какие-то специальные меры для защиты границ?"

Андрей Пленкович: "Мы не только рассматриваем, мы же приняли меры. Хорватия очень много вложила в повышение готовности полицейских сил. У нас сегодня 6,5 тысяч полицейских обучены и экипированы для охраны внешней границы ЕС, иными словами, границы Шенгенской зоны. Мы не делали ставку на стены, баррикады, на колючую проволоку, как это делают некоторые страны. Мы понимали, что наши отношения, к примеру, с Боснией и Герцеговиной не способствовали адекватной охране границ. И мы сфокусировались на сотрудничестве - между силами правопорядка Хорватии и Боснии и Герцеговины, Хорватии и с Черногории".

Euronews: "Некоторые неправительственные организации говорят, что вы слишком уже стараетесь. Так, звучали обвинения в жестоком отношении полицейских к мигрантам... Вы проводили расследования? В обвинениях есть доля правды?"

Андрей Пленкович: "Конечно, проводили. Мы всегда соблюдаем букву закона, следуем самым высоким юридическим стандартам. Одновременно мы тщательно охраняем наши границы. И все обвинения подвергаются проверке. Пока мы можем лишь хвалить наших полицейских за их усилия по охране не только хорватской границы, но и границы ЕС, стран которые соприкасаются с нами".

Euronews: "Массовая миграция остается серьезной проблемой в Европе. Скажите, Республика Северная Македония и Албания не получили даты о начале переговоров о вступлении в ЕС именно из- за миграционных проблем?"

Андрей Пленкович: "Мы видели, что обе страны много сделали для выполнения необходимых для старта переговоров условий. Именно поэтому в какой-то момент Еврокомиссия решила: да, пришло время начать переговоры о вступлении".

Euronews: "И что же пошло не так?"

Андрей Пленкович: "Думаю, причин было много. Так, отдельные страны-члены ЕС, возможно, задались вопросом, а был ли анализ готовности соискателей точным? Одновременно следует учитывать более глобальные тенденции, касающиеся перспектив дальнейшего расширения ЕС, его оптимального функционирования. Для кого-то это - нынешний формат 28 членов".

Euronews: "То есть против выступила не только Франция?"

Андрей Пленкович: "Нет, были и другие, к сожалению. Очень немного, но были".

Euronews: "Можно их назвать?"

Андрей Пленкович: "Ну, у нас есть негласное правило не раскрывать "кухню" переговорного процесса между странами ЕС. Я не буду менять эту практику. Думаю, что СМИ более или менее вычислили, какие страны высказали тогда опасения.. Мы полны решимости обсудить этот вопрос с лагерем сомневающихся, доказать им, что старт переговорного процесса важен для стабильности региона, что так будет лучше для будущего европейского соседства. Моя позиция - дать странам-соискателям шанс начать переговоры. Их продолжительность сегодня с большой долей вероятности предсказать не удастся никому".

Euronews: "Вы не боитесь, что с Албанией и Северной Македонией мы можем увидеть повторение сценария взаимоотношений Турции и ЕС ? Сегодня Турция, похоже очень отдалилась от Евросоюза, а история вторжения в Сирию показала, что на турецкую политику влияют сторонние крупные игроки, например, Россия".

Андрей Пленкович: "Я не думаю, что мы можем сравнивать Северную Македонию и Албанию с Турцией. У Анкары был очень специфический европейский путь. Думаю, что ЕС следует наладить отношения с Турцией, особенно с учетом потенциальных последствий конфликтов, которые могут разразиться на Ближнем Востоке или в других местах. Что в свою очередь может спровоцировать новую волну беженцев и позднее - новый миграционный кризис".

Euronews: "Думаете, диалог с Турцией возможен?"

Андрей Пленкович: "Думаю, что он необходим".

Euronews: "Вы будете председательствовать в Совете ЕС в следующем семестре. Так что "брексит" выпадет именно он ваше дежурство. Вы думаете, все пройдет гладко?"

Андрей Пленкович: "История с "брекситом" не была гладкой ни дня - вот уже три года и четыре месяца. Теперь мы предвидим новые проблемы - например, с определением даты выборов и другими аспектами. Мы обсуждали в ЕС возможность дать Великобритании отсрочку по "брекситу" до 31 января. На взаимогибких условиях: если они разберутся со своими внутренними процедурами, то и мы сможем предпринять необходимые шаги на уровне совета ЕС и Европарламента (так "брексит" прошел бы в лучшем контексте). Хорватия как председатель совета ЕС, разумеется, займется "брекситом", если выход Великобритании действительно придется на наш семестр. С учетом того, сколько всего уже случилось вокруг этой истории, я не хочу делать прогнозов... пока они до сих пор толком никому не удавались".