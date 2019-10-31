Нью-Йорк без фуа-гра

В конце 2022 года в Нью-Йорке вступит в силу запрет на продажу фуа-гра — деликатеса из печени гуся или утки. За нарушение запрета, который распространяется также на меню ресторанов и даже хранение продукта, предусмотрен штраф в размере от 500 до двух тысяч долларов. Фуа-гра подают примерно в тысяче ресторанов Нью-Йорка.

Законодательная инициатив , одобренная городским советом, направлена против жестокого обращения с птицами, которые подвергаются принудительному кормлению, для того чтобы их печень увеличилась в несколько раз.

Запрет прежде всего ударит по местным производителям. Птицу для этого разводят в двух хозяйствах в округе Салливан штата Нью-Йорк, где работают почти 400 человек. Объем производства на этих предприятиях составляет 360 тонн год. Газета The New York Times отмечает, что для изготовления фуа-гра птиц не всегда откармливают с применением насильственных методов.

Уже несколько руководителей крупных компаний в штате Нью-Йорк заявили, что оспорят запрет в суде до того как он вступит в силу. Нью-Йорк вводит такой запрет вслед за Калифорнией.

Во Франции, где производится около 70% мирового объема фуа-гра, в 2006 году этот деликатес был признано частью культурного и гастрономического наследия страны.