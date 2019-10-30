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Бизнес

WhatsApp подает в суд на израильских разработчиков

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  Мария Горковская 
WhatsApp подает в суд на израильских разработчиков
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Принадлежащая Facebook компания WhatsApp подала в суд на израильскую NSO Group. Частную фирму обвиняют в использовании мессенджера для рассылки его пользователям вредоносного программного обеспечения, слежки за ними. В результате атаки весной 2018 года злоумышленники сумели дистанционно подключиться к микрофонам и камере смартфонов, а также получить доступ к сообщениям, электронной почте, информации о местоположении 1400 пользователей из 20 стран, в том числе из Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна.

Среди пострадавших - дипломаты, политики, правозащитники. По некоторым данным, вирусом был заражен телефон журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре прошлого года.

Израильтяне заявляют, что сотрудничают только со спецслужбами и правоохранительными органами исключительно в сфере борьбы с терроризмом.

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