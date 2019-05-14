Очередной скандал вокруг компании Facebook. На этот раз в центре внимания принадлежащий компании мессенджер WhatsApp. Брешь в системе безопасности позволяла хакерам устанавливать на телефонах программу для слежки. Злоумышленники получали доступ к сообщениям, электронной почте, информации о местоположении пользователей, а также могли включить микрофон и камеру смартфона для записи.

"Мы и не предполагали, что стали мишенью злоумышленников. Шпионскую программу обнаружили на телефонах правозащитников, журналистов. Можно только догадываться, кто за этим стоит. Проблема в том, что контролировать, кто именно получает доступ к личным данным очень сложно, в какой-то момент программа начинает жить своей жизнью", - говорит журналистка Brusselsgeek.com Дженнифер Бэйкер.

Хотя разработчик - израильская компания NSO Group - заявляет, что ее цель - борьба с террористами, Facebook рекомендует обновить WhatsApp всем пользователям. А это около 1,5 млрд человек.