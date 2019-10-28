Virgin Galactic вышла на биржу

Virgin Galactic стала первой компанией в сфере космического туризма, разместившей свои акции на рынке ценных бумаг.

Ее основатель Ричард Брэнсон лично ударил в колокол на Нью-Йоркской фондовой бирже, что означает начало торгов.

12 долларов и 1 цент - цена одной акции Virgin Galactic. На продажу выставлены 49% акций компании.

Брэнсон намерен организовывать суборбитальные полеты. Несколько сотен желающих уже внесли оплату. Стоимость такого туристического полета составляет примерно 250 тысяч долларов США. Согласно планам руководства компании, первый полет может состояться уже в 2020 году.

У Virgin Galactic в этом бизнесе два главных конкурента - Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска.