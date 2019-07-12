Космические перспективы европейских компаний

Когда-то это был прерогатива национальных правительств, но достижения в области технологий и новый предпринимательский дух открыли космический сектор для частного бизнеса"означают, что пространство стало местом для частного предпринимательства.

Пол Хаккет, Euronews:"Здравствуйте и добро пожаловать на программу "Планета бизнеса". На этой неделе мы изучим возможности небольших компаний, работающих в растущем космическом секторе европейской экономики. Мы поговорим об этом с представителем Еврокомиссии, но сначала рассмотрим один инновационный стартап, базирующийся в Польше".

Компания PIAP Space из Варшавы сполна использует все возможности растущего космического сектора экономики Европы. С 2017 года она разрабатывает передовые роботизированные системы и машины для исследования планет, такие как этот вездеход.

Пол Хаккет, Euronews:"Все прошло быстро?"

Матеуш Вольский, PIAP Space, управляющий директор:"Очень быстро, и даже без лицензии".

Компания также разрабатывает захватное устройство для использования в миссиях по обслуживанию спутников на орбите. Как участник крупного исследовательского кластера, она получила финансирование в рамках программы ЕС "Горизонт 2020".

Пол Хаккет:"Матеуш, насколько важна эта поддержка для бизнеса?"

Матеуш Вольский:"Поддержка со стороны робототехнического кластера Европейского Союза очень важна для нашей компании. Это позволило нам начать разработку роботизированного захвата для обслуживания спутников и установить связь с несколькими европейскими компаниями аэрокосмического сектора".

PIAP Space - это лишь небольшая частица растущей космической экономики Европы, в которой уже работает почти четверть миллиона человек.

Еврокомиссия, поддержка которой жизненно важна для стимулирования инноваций и создания высокотехнологичных рабочих мест, заявляет, что ее цель - сохранение и дальнейшее укрепление европейского лидерства в космосе.

Пол Хаккет:"Томаш, почему космос такой приоритет для Европы?"

Томаш Гусак, глава кабинета еврокомиссара Эльжбеты Беньковской:"Кто может сегодня представить нашу жизнь без спутниковой навигации или наблюдения за Землей? Благодаря этим системам мы можем брать напрокат велосипеды или получать очень точные данные из космоса. И Европа предоставляет эти сигналы, эти данные компаниям, которые могут создавать ценные новинки. Европа также предлагает новый рынок компаниям, которые очень активны в области спутников, программного обеспечения и пусковых средств".

Пол Хаккет:"А как Европа поддерживает предпринимателей и компании в космическом секторе?"

Томаш Гусак:"Европа - мировой лидер, и мы хотим оставаться таковыми. За последние 7 лет мы инвестировали более 12 миллиардов евро в космический сектор и хотим инвестировать 16 миллиардов в ближайшей финансовой перспективе. Ни одно из государств-членов в отдельности не располагает столь огромными инвестициями. Мы хотим продолжать, хотим создавать новые программы, которые также будут соответствовать новым реалиям, программы, которые компании ожидают от нас. По сути, мы хотим создать большой инновационный космический центр в Европе".

Космическая экономика Европы

• Космические технологии, данные и услуги стали незаменимыми в жизни людей и играют важнейшую стратегическую роль для Европы.

• В Европе сильная космическая индустрия, и ее космические программы - Copernicus, EGNOS и Galileo - уже предоставляют услуги, приносящие пользу миллионам людей.

• В космической экономике ЕС занято более 230 000 человек, ее объемы в 2017 году оценивалась в 53-62 миллиарда евро. Космические услуги в настоящее время обеспечивают 6-9% всей экономики.

Полезные ссылки:

• Космическая политика ЕС

• Космическая программа ЕС

• Горизонт 2020

Видео: ESA/NASA