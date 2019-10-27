ХДС проигрывает выборы в Тюрингии левым и правопопулистам

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" набирает на выборах в земельный парламент Тюрингии свыше 23% голосов, занимая второе место.

Глава отделения партии Бьёрн Хёкке заявил, что "Тюрингия выбрала смену курса".

Отмечается, что партии удалось увеличить свой результат по сравнению с предыдущими выборами более чем в два раза.

Судя по экзитполам, победу на выборах в ландтаг Тюрингии одерживает Левая партия - у нее почти 30% голосов.

Глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч заявил, что это "историческая и сенсационная победа" на выборах.

У Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель, победителя прошлых выборов, лишь третий результат - 22,7%.

Это наихудший показатель ХДС за всю историю выборов в этой федеральной земле.

Политологи отмечают, что при таких итогах выборов в Тюрингии будет сложно сформировать земельное правительство, поскольку на альянс с "Альтернативой для Германии" не готова идти ни одна из политических партий.