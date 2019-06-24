ХДС исключает сближение с "АдГ"

Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр исключила развитие событий, при котором ее партия может сотрудничать с "Альтернативой для Германии". Особенно после убийства члена ХДС Вальтера Любке, в котором подозревают сторонников праворадикальных взглядов.

В интервью немецким СМИ Крамп-Карренбауэр заявила, что "попросит у правления ХДС полномочий на то, чтобы любыми способами воспрепятствовать сближению с "АдГ". 65-летний глава города Кассель был смертельно ранен 2 июня в саду своего дома выстрелом с близкого расстояния. Мотивом нападения, согласно признаниям 45-летнего задержанного, стала его деятельность по защите мигрантов.

Таким образом председатель ХДС отреагировала на слова однопартийца и бывшего главы немецкой контрразведки Ханса-Георга Масена: на прошлой неделе он не исключил, что ХДС и "Альтерантиве для Германии" придется сотрудничать на региональном уровне. Осенью пройдут выборы в парламенты трех земель: Бранденбурга, Саксонии и Тюрингии. Все они считаются бастионом ультраправых. Согласно соцопросам, ХДС может уступить лидерство или, даже если покажет лучший результат, не сможет сформировать правительство без коалиции с другими политическими силами ("АДГ" или "зелёными"), убеждены наблюдатели.