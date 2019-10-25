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Боливия

Победа Моралеса на фоне протестов

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 Ирина Шелудкова 
Победа Моралеса на фоне протестов
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На президентских выборах в Боливии побеждает действующий глава государства Эво Моралес. По данным Высшего избирательного суда республики, он набирает 47,07% голосов, а его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — 36,51%. Таким образом отрыв составляет составляет более 10 процентных пунктов, что гарантирует Моралесу победу уже в первом туре выборов. До этого Моралес уже трижды становился президентом Боливии.

Голосование состоялось стране в воскресенье. После оглашения предварительных результатов Карлос Меса объявил, что не намерен признавать итоги выборов из-за подозрений в фальсификациях. Во вторник были опубликованы обновленные результаты, согласно которым Эво Моралес набирает необходимое количество голосов для победы, после чего в стране вспыхнули акции протеста.

Наблюдатели международной Организации американских государств заявляют о значительных недостатках избирательного процесса в Боливии, а накануне страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов, чтобы восстановить доверие граждан. Карлос Меса призвал своих сторонников продолжать мирные акции протеста в городах страны.

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