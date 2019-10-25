Подождать до понедельника

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 Ирина Шелудкова  Euronews 
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REUTERS/Johanna Geron
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В Брюсселе примут решение о новой отсрочке "брексита" в начале следующей недели. Главный переговорщик ЕС по условиям "брексита" Мишель Барнье сообщил, что по итогам двухчасовой встречи постоянным представителям 27 стран-членов Евросоюза уже в третий раз за эту неделю не удалось согласовать решение о переносе даты. Послы ЕС хотят принять во внимание результаты голосования британского парламента о возможности проведение всеобщих выборов 12 декабря.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь заявил, что страна может и должна покинуть состав ЕС 31 октября. Если оппозиционная лейбористская партия не поддержит идею проведения досрочных выборов, то, по словам Джонсона, правительство не будет принимать участие в бессмысленной "брекситологии" в парламенте.