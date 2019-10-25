В Ботсване гибнут слоны

В Ботсване за два месяц зоологи зарегистрировали рост смертности слонов. Речь идет о гибели более сотни животных. Эти показатели, которые некоторые специалисты уже успели назвать катастрофическими, вызывают тревогу в том числе и у властей этого африканского государства. Они говорят , что основная причина - климатическая.

Координатор национальной программы охраны слонов Ботсваны Тинаапи Мадири полагает, что из-за "подобные природные явления, вроде сильной засухи, будут учащаться, и это в первую очередь повлияет на уменьшение популяции слонов".

Засуха практически полностью уничтожила зеленый покров пастбищ, где слоны привыкли находить себе пищу, в результате зноя сильно обмелели реки и другие водоемы. Выжить в этих условиях животным, которым в день требуется не менее 3 центнеров травы и листьев и не менее 100 литров воды, практически невозможно.

Как сообщает министерство охраны окружающей среды Ботсваны, только в течение одной недели недели его сотрудники зарегистрировали больше 10 случаев гибели слонов в национальном парке.