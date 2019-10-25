На какой срок отложить "брексит"?

Представители 27 стран-членов Евросоюза согласились отложить выход Великобритании из сообщества, но пока не договорились, до какого именно срока. Чтобы принять решение по этому вопросу, они ждут новостей из Лондона, где в понедельник британский парламент должен рассмотреть требование премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные всеобщие выборы.

Мнения в ЕС разделились: одни страны хотят предоставить Британии три месяца, другие - непродолжительное отсрочку лишь для ратификации соглашения.

"Я могу лишь сказать, что 27 стран ЕС в принципе согласились продлить срок и отложить дату "брексита", наша работа будет продолжена в ближайшие дни", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева. Она также добавила, что на настоящее время планов по созыву внеочередного саммита ЕС для решения вопроса "брексита" нет.

Премьер-министр Великобритании уже дал понять, что предпочёл бы кратковременную отсрочку, а в случае трёхмесячной хотел бы провести выборы 12 декабря

"Конечно, "брексит" 31 октября - это ещё возможно. Мы могли бы уйти 31 октября, но, к сожалению, это зависит от того, что скажет ЕС. Сейчас мы находимся в ситуации, в которой, по условиям закона о выходе, принятого парламентом, решить, останемся мы или нет в ЕС после этой даты и то, насколько может быть продлён этот срок, должен Брюссель", -заявил Борис Джонсон.

Для проведения выборов ему нужна поддержка двух третей депутатов палаты общин. Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин заявил, что согласится на выборы, если возможность "брексита" без сделки будет полностью исключена.