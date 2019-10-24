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Сербия

Российские С-400 и "Панцирь-С" прибыли в Сербию

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 Ирина Александрова  и RWS, TASS
Российские С-400 и "Панцирь-С" прибыли в Сербию
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На двух сербских полигонах Батайница и Пасулянске ливаде начались совместные учения ракетных подразделений ПВО Сербии и ВКС России. Впервые участие в учениях на территории зарубежного государства примут зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С".

Цель учений - отработка использования групп ПВО Сербии и ВКС РФ в противовоздушной обороне территории и военных сил, а также в противодействии разведывательным акциям неприятеля, обучение и тренировка экипажей для операций ПВО.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что 26 октября осмотрит российский комплекс "Панцирь-С", Белград уже его заказал. Министр обороны Александар Вулин заявил журналистам, что Сербия не вступит в Североатлантический альянс до тех пор, пока верховным главнокомандующим и президентом страны является Вучич.

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Видеомонтаж • Глеб Шатуновский