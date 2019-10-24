Трагедия в Эссексе: новые подробности

Готовность оказать всемерное содействие британским правоохранителям в расследовании обстоятельств трагедии в Эссексе выразил генсек Интерпола Юрген Шток.

Тем временем полиция этого графства, где накануне был обнаружен грузовой прицеп с 39 погибшими, сообщила новые подробности.

Фура с прицепом въехала на пароме, отошедшем от бельгийского Зеербрюгге и причалившего к английскому Пёрфлиту, расположенному в устье Темзы. Это произошло в ночь со вторника на среду.

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Соболезнование в связи с трагедией выразила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател. Выступая в Палате общин, она добавила, что "личности погибших только предстоит установить, я обратилась к официальным лицам, способным помочь в расследовании, за поддержкой".

В ночь со вторника на среду фура припарковалась в промышленной зоне города Грэйса, и спустя 40 минут в местной полиции раздался звонок из службы скорой помощи, вызванной на стоянку.

МИД Болгарии в среду вечером сообщил, что грузовик марки "Скания" принадлежит фирме, зарегистрированной в Варне по ирландскому паспорту, и что это транспортное средство покинуло Болгарию два года назад и больше туда не возвращалось.

Процесс идентификации тел 39 погибших - 38 взрослых и одного подростка только начался.

По словам судмедэкспертов, он займет много времени. По подозрению в причастности к гибели людей задержан 25-летний водитель фуры, уроженец Северной Ирландии.