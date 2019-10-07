У берегов Италии погибли мигранты

У побережья итальянского острова Лампедуза перевернулась лодка с мигрантами. В результате кораблекрушения погибли 13 женщин. Пропавшими без вести считаются еще около 20 человек, в том числе восемь детей. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями. Итальянская прокуратура начала расследование по факту происшествия. Береговой охране удалось спасти 22 человека.

По словам мэра Лампедузы Сальваторе Мартелло, люди не должны погибать подобным образом, он призвал выявить сети, занимающиеся перевозкой мигрантов и принять меры, чтобы обезопасить Средиземное море.

Шесть лет назад в начале октября у берегов Лампедузы жертвами кораблекрушения стали около 400 мигрантов. По данным Международной организации по миграции, с тех пор 19 тысяч человек погибли либо пропали без вести, пытаясь добраться до Европы.