Британия: погибшие в фуре были гражданами Китая

Все 39 человек, тела которых в минувшую среду были обнаружены в прицепе грузовика в английском Эссексе, были гражданами Китая. Об этом говорится в бюллетене, распространенном пресс-службой полицейского управления графства. Один из вопросов, на который предстоит ответить следствию, каким образом незаконная транспортировка людей осталась незамеченной.

По данным полиции, зарегистрированная в Болгарии фура, прибыла на британские острова из бельгийского порта Зебрюгге. Там также недоумевают, как люди могли оказаться в грузовике. По прибытии в порт рефрижераторы опечатываются. Содержимое контейнеров не проверяют. Капитан бельгийского порта настаивает на том, что здесь нелегалы не могли забраться в фуру.

Петер Дегруот, капитан порта: "Прежде чем фуры доставляют на корабль, контейнеры осматривают. Если с печатями и пломбами все в порядке, если они не сорваны, не повреждены, фурам разрешают транспортировку".

В настоящее время грузовик находится в доках Тилбери, где проводятся следственные мероприятия. По подозрению в убийстве задержан один человек, который продолжает оставаться под стражей. Это водитель грузовика - 25-летний мужчина из Северной Ирландии.

Тем временем в Грейсе, к месту, где был обнаружен грузовик с погибшими людьми, несут цветы. В посольстве Китая в Великобритании говорят, что с тяжелым сердцем наблюдают за ходом следствия.