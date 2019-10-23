"Ирландец" в Риме

Мартин Скорсезе представил на Римском кинофестивале свой новый фильм "Ирландец", снятый по книге Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома". Работа над картиной заняла более 10 лет. Главные роли в ней сыграли Роберт Де Ниро, Джо Пеши, Аль Пачино и Харви Кейтель. Скорсезе рассказывает, что на съемочной площадке царила семейная атмосфера.

Мартин Скорсезе, режиссер: "У меня есть актеры, которые делают для меня всё. Они великолепны. С Де Ниро и Харви Кейтелем мы начинали вместе, когда были просто друзьями. Это отличный опыт. Такая работа привязывает друг к другу. Мой отец, моя мать сыграли бы с ними. Мы почти как семья".

Роберт де Ниро исполняет роль Фрэнка Ширана, наемного убийцы мафии и одного из лидеров профсоюза водителей-дальнобойщиков. Незадолго до своей смерти он признался в убийстве главы профсоюзной организации Джимми Хоффа, роль которого играет Аль Пачино. Фраза "Я слышал, ты красишь дома" на языке мафии означает "Я слышал, ты убиваешь людей". Под краской подразумевается кровь, которая остается на стенах дома после убийства.

Мартин Скорсезе, режиссер: "В этот раз с Netflix. Мы не смогли найти деньги на фильм в Голливуде. Ждали несколько лет, но собрать средства оказалось невозможно. Netflix же предоставил нам финансирование и полную свободу творчества. Мы договорились, что фильм будет идти в кинотеатрах лишь четыре недели перед выходом на Netflix. Но и когда он уже будет доступен в библиотеке, его все еще можно будет посмотреть в кинотеатрах. Я решил, что для нашего фильма это лучший из возможных вариантов. Не откажусь от сотрудничества с Netflix еще раз. Без сомнений".

"Ирландец" будет доступен подписчикам Netflix с 27 ноября.

В начале месяца фильм выйдет на экраны в США. В Японии его покажут 5 ноября в рамках Токийского международного кинофестиваля.