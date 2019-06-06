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Хроники Боба Дилана от Мартина Скорсезе

Хроники Боба Дилана от Мартина Скорсезе
 Елена Караева 
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Спустя почти полтора десятилетия выходит вторая часть, как ее назвал сам автор, "Истории Боба Дилана".

Мартин Скорсезе сделал акцент на том, что происходило в 70-ые. Для героя ленты эта эпоха началась с выпуска альбома New Morning, который, по мысли самого Скорсезе, заявлял о рождении нового Дилана, чуть менее резкого, чуть более выдержанного. Это эпоха дружбы с исполнительницей Джоан Баэз, драматургом Сэмом Шепардом, поэтом Алленом Гинзбергом.

Скорсезе удалось уговорить Дилана даже на интервью - едва ли не первое за более, чем десятилетие. Автор объясняет, что повествуя о Дилане, он пытался рассказать об Америке 70-ых, о трудных временах, которые переживало тогдашнее американское общество.

Лента выйдет в ограниченный прокат, а ее премьера состоится на NETFLIX в середине следующей недели.

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