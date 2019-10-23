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Бангладеш

Депутат из Бангладеш наняла восемь двойников, чтобы сдать экзамены

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 Cristina Abellan Matamoros 
Депутат из Бангладеш наняла восемь двойников, чтобы сдать экзамены
Авторское право
Nagorik TV
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Бангладешского депутата Таманну Нусрат исключили из парламента за то, что она наняла восемь двойников, чтобы сдать 13 университетских экзаменов.

Депутат попалась, когда корреспондент местной телекомпании Nagorik TV, присутствовавшая на одном из тестов, заметила женщину, выдающую себя за Нусрат. Видеозапись получила десятки тысяч просмотров на Youtube и стала вирусной.

Нусрат, год проработавшая в парламенте, готовилась к получению степени бакалавра по искусствоведению в Открытом университете Бангладеш (ОУБ). После скандала ее исключили.

По сообщениям, двойников во время экзаменов защищали телохранители Нусрат. Поскольку женщина родом из очень влиятельной семьи, студенты и преподаватели знали о подмене, но ничего не предпринимали.

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Журналист • Наира Давлашян