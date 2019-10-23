Депутат из Бангладеш наняла восемь двойников, чтобы сдать экзамены

Бангладешского депутата Таманну Нусрат исключили из парламента за то, что она наняла восемь двойников, чтобы сдать 13 университетских экзаменов.

Депутат попалась, когда корреспондент местной телекомпании Nagorik TV, присутствовавшая на одном из тестов, заметила женщину, выдающую себя за Нусрат. Видеозапись получила десятки тысяч просмотров на Youtube и стала вирусной.

Нусрат, год проработавшая в парламенте, готовилась к получению степени бакалавра по искусствоведению в Открытом университете Бангладеш (ОУБ). После скандала ее исключили.

По сообщениям, двойников во время экзаменов защищали телохранители Нусрат. Поскольку женщина родом из очень влиятельной семьи, студенты и преподаватели знали о подмене, но ничего не предпринимали.