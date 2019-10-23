Чили: власти ищут пути выхода из кризиса

Власти Чили намерены урегулировать нынешний социальный кризис, он вызвал беспорядки и протесты. Об этом заявил президент страны Себастьян Пиньера. Он также сообщил, что планирует встретиться с оппозиционными политиками. Правительство собирается направить на рассмотрение парламентариев ряд законопроектов для социальной поддержки населения.

В ходе начавшихся чуть больше недели назад беспорядков погибли 15 человек. Свыше двух с половиной тысяч были задержаны.

Протесты начались в столице страны после объявления о подорожании проезда в метро. Позднее уличные акции недовольства охватили и другие города.

Себастьян Пиньера ввел в Сантьяго режим ЧП. Позднее он был распространен еще на некоторые города страны.

В объявленный президентом пакет мер вошло повышение пенсий, частичное покрытие расходов на лечение и снижение цен на ряд медикаментов, уменьшение действующих тарифов на электроснабжение.

Правительство также намерено установить так называемый минимальный гарантированный доход для всех трудоспособных чилийцев.