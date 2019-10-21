Чили: режим ЧП введен еще в двух городах

Из-за протестов и беспорядков чилийские власти объявили чрезвычайное положение еще в двух городах Антофагаста и Вальдивия, а также расширили действие режима ЧП на всю территорию столичного региона. В Сантьяго введен комендантский час. В ходе протестных акций погибли по меньшей мере десять человек. Президент Чили Себастьян Пиньера сравнил сложившуюся в стране ситуацию с войной.

"Мы ведем войну с беспощадным врагом, для которого нет ничего святого, и который готов прибегать к насилию и преступным действиям без каких-либо ограничений", - сказал в телеобращении глава государства.

Причиной народного гнева стало повышение стоимости проезда в метро. Мирные акции начались в Сантьяго 14 октября и перекинулись на другие города. Через несколько дней манифестации переросли в столкновения со стражами порядка. Люди возводили на улицах баррикады, поджигали торговые центры и автобусы. Ущерб, нанесенный столичному метрополитену оценивается в 200 миллионов долларов. Только за последние сутки в Чили задержаны 1400 человек. Число пострадавших превысило 500. На фоне протестов президент принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.