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Норвегия

Российское судно с 33 членами экипажа на борту подало сигнал бедствия у берегов Норвегии

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 Euronews и Reuters
Российское судно с 33 членами экипажа на борту подало сигнал бедствия у берегов Норвегии
Авторское право
www.rosmorport.ru
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Российское судно с 33 членами экипажа на борту подало сигнал SOS у берегов Норвегии случайно, сообщил ТАСС со ссылкой на Морречфлот. По словам норвежских спасателей, у судна работает два двигателя из четырех, и ему ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что у российского ледокола "Тор", находящегося недалеко от города Олесунна, якобы заглохли двигатели во время шторма, но впоследствии экипажу удалось частично восстановить возможность управлять судном.

Норвежская служба спасения направила к месту происшествия буксиры и спасательный вертолет.

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