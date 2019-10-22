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Норвегия

Российскому ледоходу не угрожает опасность

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 Елена Караева 
Российскому ледоходу не угрожает опасность
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Российскому ледоколу, который во вторник утром подал сигнал SOS у побережья Норвегии, в настоящее время не угрожает опасность, сообщил ТАСС со сслылкой на Росморпорт.

Речь шла о дизель-электрическом ледоколе "Тор", принадлежащем ведомству.

Твит о сигнале бедствия был размещен норвежскими спасательными службами.

Ледокол находился в 22 км от западного побережья Норвегии недалеко от города Олесунн.

ТАСС , в свою очередь, отмечает, что сигнал бедствия был подан по ошибке, уточняя, что это произошло после сбоя в электрооборудовании во время шторма.

Морякам удалось запустить два из четырех бортовых двигателей.

Судно и экипаж- в порядке, как сообщает ТАСС со сслылкой на Росморпорт.

"Тор" продолжит движение по установленному маршруту в порт Сабетта по окончании шторма.

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