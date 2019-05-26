Норвегия: водоросли убивают лосось

На фьордах Гров и Тромсе в Норвегии погибли миллионы особей выращиваемого здесь лосося. Всего порядка десяти тонн рыбы. Фермеры, занимающиеся разведением лосося, уже понесли ущерб, исчисляемый миллионами евро. И это только по предварительным данным.

Элизабет Балтескард совладелец компании Northern Lights Salmon: "Вместо того, чтобы спокойно кружить вокруг садка, как это обычно бывает, рыба начала плыть во всех направлениях, в потом неожиданно стала тонуть. Все произошло в мгновение ока. Тонуло невероятное количество рыбы. Я сразу включила сигнализацию и мы приступили к чрезвычайному плану действий".

Оказалось, что рыбу в норвежских водах губит фитопланктон , буйно цветущий при благоприятных условиях, в частности на фоне теплой погоды. Водоросли липнут к жабрам и лосось буквально задыхается.

Марит Баэро, менеджер Seafood Norway: "Водоросли являются частью пищевой цепочки и очень для нас важны" - говорит эксперт, поясняя, что и иногда , водоросли становятся ядовитыми и приводят к массовой гибели рыбы".

В настоящее время на фермах проводятся очистные мероприятия. Однако цветение водорослей продолжается. Гибель лосося привела к росту цен на рыбу.