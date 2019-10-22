Европейские фермеры требуют уважения

У европейских фермеров лопнуло терпение. Сотни тракторов заблокировали дороги в десятках городов Франции и Германии. Сельхозработники недовольны политическими решениями, в следствие которых условия их труда становятся все более тяжелыми. Они выступают против импорта, наводнившего национальные рынки в результате торговых соглашений ЕС, и необоснованных, на их взгляд, ограничений, например, на использование пестицидов.

"Главная проблема в том, что политика ведет к появлению страха у фермеров. Они боятся, что могут потерять свою конкурентоспособность, что их труд обесценится, что им просто не удастся выжить на фоне растущего политического давления", - говорит Альфонс Бальманн, директор Института аграрного развития в странах с переходной экономикой им. Лейбница.

По данным французского Национального агентства здравоохранения, уровень самоубийств среди фермеров в стране на 20% выше, чем в целом среди населения. Их прибыль зачастую едва покрывает расходы на производство.

Около тысячи человек собрались во вторник в Страсбурге, чтобы потребовать у евродепутатов пересмотреть Единую сельскохозяйственную политику ЕС, вступиться за "биоразнообразие и экологически чистую продукцию", а не гнаться за производительностью.