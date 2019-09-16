Новые "молочные протесты" в ЕС

Десять лет назад по Европе прокатились "молочные протесты". Разгневанные падением закупочных цен бельгийские фермеры перестали поставлять продукты в торговые сети страны. А самые отчаявшиеся вылили три миллиона литров молока на поле в районе города Сине. Сегодня здесь вновь собрались аграрии.

"Мы в такой же ситуации, что и фермеры десять лет назад. У них тогда уже отменили квоты на производство молока, и они стали работать себе в убыток", - признается Жан-Жо Риго.

Сегодня аграрии требуют от ЕС возврата национальных квот. Демонстрантов из разных уголков Бельгии, а также из Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов на то самое поле доставили 600 тракторов.

"10 лет назад здесь собрались производители молока, теперь к ним присоединились и те, кто разводят свиней, коров, овец, занимается сельским хозяйством. Никто не доволен ценами", - корреспондент Джек Пэррок Euronews

Протестующие отмечают, что из-за торговых соглашений Евросоюза с Канадой и Меркосур национальные рынки наводнил импорт.

Сельскохозяйственная политика - единственная интегрированная система мер ЕС. При заключении международных сделок это что-то вроде разменной монеты для европейских торговых переговорщиков. Юг Фалис Объединенная федерация группы и фермеров

Недавно Брюссель разработал ряд мер, цель которых - добиться большей прозрачности в процессе формирования цен. Этого недостаточно, заявляют фермеры и призывают граждан бойкотировать продукты иностранного производства, помочь отечественному производителю.