"Золотой мяч": претенденты объявлены

Кто получит "Золотой мяч" ? Французский журнал France Football объявил имена претендентов на приз лучшему игроку мира. В их числе - Криштиану Роналду - португальский нападающий итальянского "Ювентуса" и аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси. Оба спортсмена получали награду по пять раз. В борьбу вмешася и нидерландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк . Всего на приз номинированы 30 футболистов. Французское издание не обошло стороной и женский футбол.

В список 20 номинантов вошла профессиональная английская футболистка, играющая на позиции правого защитника во французском "Лионе" и национальной сборной Англии Люси Бронз. По версии УЕФА она признана лучшей футболисткой прошлого сезона. За трофей поспорят сразу четыре американки. Тобин Хит, Роуз Лавелл, Алекс Морган и Меган Рапино.

France Football опубликовал и список претендентов на звание лучшего вратаря уходящего года - приз носит имя прославленного советского голкипера Льва Яшина. В листе номинантов десять стражей ворот: Алиссон Бекер (клуб "Ливерпуль"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Андре Онана ("Аякс").

Победителей объявят на церемонии 2 декабря, которая пройдет в Париже.

? Французский журнал France Football объявил имена претендентов на приз лучшему игроку мира. В их числе - Криштиану Роналду - португальский нападающий итальянского "Ювентуса" и аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси. Оба спортсмена получали награду по пять раз. В борьбу вмешася и нидерландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк . Всего на приз номинированы 30 футболистов. Французское издание не обошло стороной и женский футбол.

В список 20 номинантов вошла профессиональная английская футболистка, играющая на позиции правого защитника во французском "Лионе" и национальной сборной Англии Люси Бронз. По версии УЕФА она признана лучшей футболисткой прошлого сезона. За трофей поспорят сразу четыре американки. Тобин Хит, Роуз Лавелл, Алекс Морган и Меган Рапино.

France Football опубликовал и список претендентов на звание лучшего вратаря уходящего года - приз носит имя прославленного советского голкипера Льва Яшина. В листе номинантов десять стражей ворот: Алиссон Бекер (клуб "Ливерпуль"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Андре Онана ("Аякс").

Победителей объявят на церемонии 2 декабря, которая пройдет в Париже.