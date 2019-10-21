Опиоидный кризис в США

В США четыре крупные компании достигли соглашения о выплате 260 миллионов долларов в качестве компенсации для урегулирования исков, связанных с опиоидным кризисом. За последние 20 лет более 400 тысяч американцев умерли от передозировки опиоидами.

Компании обвиняют в том, что они несут за это ответственность, так как не предприняли достаточных мер, чтобы уведомить покупателей, как легко вырабатывается привыкание и каков может быть вред для здоровья.

Армонд Будиш, глава округа Кайахога, штат Огайо: "Мы страдаем уже несколько лет от опиоидного кризиса. Он принес разрушительные последствия для людей в нашем регионе. Это соглашение поможет уменьшить негативное воздействие, но еще многое предстоит сделать. Мы будем дальше работать в этом направлении".

Представитель истцов Джо Райс: "Досточно ли только финансовых средств для решения этой проблемы? Нет! Здесь нужна поддержка общества, вопрос должен быть поднят на федеральном, государственном уровне. Мы пытаемся предоставить им необходимую помощь для начала".

Более двух с половиной тысяч исков были поданы в США к крупным компаниям, которые занимаются производством или продажей медицинских препаратов. По официальным данным, свыше четырех миллионов американцев страдают от опиоидной зависимости.