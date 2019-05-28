Опиоидная эпидемия в США

В Оклахоме начался суд против компании «Джонсон и Джонсон», крупнейшего производителя лекарств в США. Этот процесс — лишь первый, всего против корпорации подано две тысячи исков. Её обвиняют в агрессивной рекламе и сокрытии опасности обезболивающих на основе опиоидов.

В США уже два года официально говорят об «опиоидной эпидемии». Такие болеутоляющие в США начали выпускать в 90-х годах: тогда многие специалисты заявляли, что страх перед возникновением зависимости сильно преувеличен. Новые средства и рекламировали как «абсолютно безопасные».

Практика показала обратное: многие пациенты после прекращения курса анальгетиков перешли на «настоящие» наркотики. По официальным данным, за последние два десятка лет смертность от передозировок резко возросла: в случае синтетических наркотиков — почти в сорок раз.

Гейл Бокс, мать погибшего от передозировки:

«Когда у него появились сильные боли, он отправился в больницу и, я думаю, там он и стал зависимым, впервые попробовал опиоиды. До этого он был морально подавлен, физически истощён. Мне кажется, что когда он открыл для себя опиоиды, он решил, что это отличный выход».

В той же Оклахоме уже слушаются иски и против других компаний. Американская Purdue Pharma (которую по ряду причин называют в числе инициаторов эпидемии) уже заплатила штату 270 миллионов, а израильская Teva — 85 миллионов долларов.

Эти суммы должны пойти на борьбу с кризисом, но единой стратегии Вашингтон пока не выработал, хотя президентская комиссия начала работу два года назад. По оценкам врачей, в ближайшие десять лет от передозировки опиатов могут умереть полмиллиона американцев.