Дело Ассанжа: суд без отсрочки

Cуд в Лондоне отклонил прошение адвокатов основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа отложить на три месяца рассмотрение дела о его экстрадиции в США. Дело будет рассмотрено по существу в феврале 2020 года, как это и планировалось ранее.

Перед зданием суда собрались сторонник Ассанжа, они призвали власти Великобритании не выдавать его США и немедленно отпустить на свободу.

Ассанж, который в ходе нескольких последних процедурных слушаний не появлялся в зале, на этот раз был доставлен в суд из тюрьмы.

В США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет лишения свободы — американский минюст обвиняет его в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов.