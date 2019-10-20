Моралес в лепестках роз: боливийцы выбирают президента

Президента Боливии Эво Моралеса осыпали лепестками роз, пока он шел на избирательный участок. В воскресенье в стране прошли президентские и парламентские выборы. Основным претендентом на победу считается действующий глава государства.

Главным соперником Моралеса эксперты называют экс-президента Карлоса Месу. Но, по прогнозам, нынешний лидер страны наберет достаточное количество голосов уже в первом туре.

Участие в выборах в Боливии считается обязательным. За порядком во время голосования следят около 50 тысяч военных и полицейских.

Эво Моралес находится у власти уже 14 лет. Переизбраться на третий срок и выставить свою кандидатуру на нынешних выборах он смог благодаря изменениям, которые были внесены в конституцию 10 лет назад.