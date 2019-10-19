В Лондоне открылась внеочередная сессия палаты общин — нижней палаты британского парламента. Депутаты решают, поддержать ли новую версию договора о «брексите». Этот документ был ранее разработан на саммите ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Борис Джонсон всячески подчёркивал, что компромисс выгоден обеим сторонам:

«Сегодня у палаты общин есть историческая возможность продемонстрировать такую же широту взглядов, как у наших европейских соседей, такую же способность решительно преодолеть прошлые разногласия, чтобы „брексит“ наконец произошёл и наша страна начала двигаться вперёд, чего мы все и хотим. Это соглашение обеспечивает настоящий „брексит“, возвращает нам контроль над границами, законами, финансами, сельским хозяйством и торговлей. Это будет величайшее восстановление национального суверенитета в парламентской истории».

Лидер оппозиции Джереми Корбин ещё раньше заявил, что новый вариант договора ещё хуже предыдущего. По его мнению, по-прежнему нет гарантий того, что британская экономика не развалится в процессе отделения.

Джереми Корбин, лидер лейбористской партии:

«Эта сделка означает катастрофу для рабочих. Она разрушит экономику, уничтожит рабочие места, а права рабочих отправит на верную смерть».

Тем не менее, многие соратники Корбина согласились с необходимостью поддержать документ. С другой стороны, отказались голосовать за него союзники консерваторов по правящей коалиции — североирландские юнионисты. По их мнению, договор противоречит интересам Северной Ирландии.