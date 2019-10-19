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Регби: полуфиналисты почти определились

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 Марфа Васильева 
Регби: полуфиналисты почти определились
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Сборная Англии одержала победу над командой Австралии со счетом 40:16 в четвертьфинальном матче Кубка мира по регби в японском городе Оита. На Кубках мира сборные встретились в седьмой раз, в четвертый раз победу одержала команда Англии.

В другом четвертьфинальном столкновении сборная Новой Зеландии победила команду Ирландии со счетом 46:14. Встреча прошла в Тёфу. На мировом первенстве сборные встретились во второй раз, и в обоих матчах сильнее оказались новозеландцы.

Оставшиеся два участника полуфинала определятся в матчах между сборными Уэльса и Франции, а также Японии и ЮАР. Обе игры пройдут 20 октября.

Мировое первенство по регби проходит раз в четыре года с 1987-го. Финал состоится 2 ноября в Иокогаме.