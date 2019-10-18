Туск: "Македонцы и албанцы, держитесь!"

Встреча глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе началась за здравие, а закончилась за упокой. В четверг эйфорию участников вызвало заключенное в последний момент соглашение о выходе из ЕС Великобритании.

Но затем лидерам не удалось договориться о начале переговоров о принятии в Союз Албании и Северной Македонии. На эту считавшуюся формальной процедуру наложили вето Франция и Нидерланды.

«Сегодня я хочут обратиться к нашим македонским и албанским друзьям: "пожалуйста, не сдавайтесь!" - сказал председатель встречи в верхах Дональд Туск. - Я полностью понимаю ваше разочарование, потому что вы сделали свою часть дела, а мы нет».

Еще более злым и раздраженным выглядел уходящий глава Еврокомиссии, который хотел, чтобы его запомнили успехами в расширении ЕС:

«Это серьезная ошибка исторических масштабов! - сказал Жан-Клод Юнкер. - Надеюсь, что она будет исправлена, а не закрепится в нашей коллективной памяти как историческая ошибка».

Несмотря на попытки Парижа затормозить весь процесс расширения ЕС, другие столицы остались ему приверженны. Объявлено, что специальный саммит в Загребе в следующем году проложит путь к дальнейшим переговорам о присоединении новых членов.

Президент Франции настаивает на своём:

«Евросоюз плохо функционируем в составе 28 членов или 27 — без Великобритании. Я не уверен, будут ли сотрудничать лучше 30 членов, - сказал Эммануэль Макрон. - Повторяю, что перед каждым расширением - и здесь мы говорим о Начале переговоров — нужно проявлять реализм. Перед каждым расширением Евросоюз должен себя реформировать».

Премьер-министр Албании приехал в Брюсселе, чтобы заручиться поддержкой, но напрасно. Он считает свою маленькую страну жертвой мощных политических сил, на которые он влиять не может.

"Внутри Евросоюза идёт борьба различных подходов к этой проблеме, - сказал Эди Рама. - А мы можем пострадать от побочных эффектов такого рода внутренней борьбы».

Макрон не приобрёл себе новых друзей на этом саммите, но изучив его страстные аргументы по возвращении домой, другие ведущие деятели Евросоюза могут стать на сторону французского президента.