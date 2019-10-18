"Отложить эмоции в сторону"

Лидеры ряда государств Евросоюза, вслед за канцлером Германии, выразили "глубокое разочарование", в связи с отказом саммита дать "зелёный свет" началу переговоров о приеме в ЕС Албании и Северной Македонии.

В самой Республике Северная Македония президент Стиво Пендаровски призвал сограждан не поддаваться эмоциям: «К сожалению, Европейский совет не оправдал наших обоснованных ожиданий и пошел против предыдущих заявлений Евросоюза. Понятно, что в данный момент нас переполняет чувство разочарования, но нам нужно отложить свои эмоции в сторону и взглянуть на ситуацию трезво».

Политологи в свою очередь интерпретируют остановку процесса расширения как одно из негативных последствий распада Югославии.

Профессор политики, бывший министр иностранных дел Любомир Фрчкоский считает, что "подобное беспринципное и безосновательное поведение посылает разрушительный сигнал всему региону о том, что Европа до сих пор не может решить проблемы, связанные с Сербией, Косово и другими югославскими республиками».

При этом и глава Евросовета Дональд Туск, и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвали отказ Брюсселя от начала переговоров "исторической ошибкой".

Эти страны не виноваты. Обе имеют полное право начать переговоры с сегодняшнего дня. Они готовы. К несчастью, к этому не готовы некоторые государства ЕС Дональд Туск глава Евросовета

Студентка из Скопье, Северная Македония: "Нам отказали, наверное, потому, что мы были не готовы к вступлению, не соответствовали всем необходимым критериям».

Житель Тираны, Албания: «Для меня это не стало большим сюрпризом. Мы чувствуем себя нормально. Можно сказать, ожидали такой ответ, который мы получили независимо от пропаганды вверх и вниз»

В Брюсселе пообещали найти решение до саммита Западных Балкан в мае 2020 в Загребе.

Дональд Туск выразил уверенность, что однажды Северная Македония и Албания станут членами Евросоюза.