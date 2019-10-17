Половина гватемальских младенцев страдает от голода

Насилие, бедность и голод: в таком контексте формируются знаменитые центральноамериканские "караваны" мигрантов. Массой исход людей, направляющихся в сторону США и Мексики, коснулся и Гватемалы. Здесь три миллиона человек испытывают нехватку продовольствия, а почти половина детей в возрасте до 5 лет страдает хроническим недоеданием ( это - один из самых высоких показателей в мире).

... Региональный сухой коридор, частью которого является Гватемала, страдает от острого дефицита осадков почти 8 лет. Весной здесь, в районе Филинкаса, прошли наконец дожди, превратив коричнево-чёрный пейзаж в зеленый. Однако для местных жителей ситуация коренным образом не улучшилась: затянувшаяся засуха разорила многие семьи, уровень хронического недоедания в сельской местности может охватить до 80% населения. Фредди Мартинес - медбрат, он трудится в Филинкасе: "Мы наблюдаем 160 детей. Половина страдает от хронического недоедания. В этот раз мы за месяц выявили до 75 детей с задержкой роста".

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Среди подопечных местных Мартинеса - двухлетняя Дариэла. Она в два раза меньше среднестатистического ребенка своего возраста. Ее дневной рацион - две кукурузные лепешки в день.

Дариэла и другие малыши - приоритетная целевая аудитория консорциума неправительственных организаций и волонтеров, который получает финансирование ЕС для борьбы с голодом в регионе. При осмотре детей эксперты опираются на национальные медицинские стандарты, добавляя и новые решения - например, измерение окружности предплечья. Расширенный подход, говорит представитель организации Action agains Hunger Гленда Родас, позволяет эффективнее выявлять нуждающихся: "После традиционных замеров веса и роста здесь, в Филинкасе, мы обнаружили, что чуть более 2% детей страдают от острого недоедания. Когда мы добавляем замеры окружности руки, показатель нередко удваивается".

Из горного Филинкаса в город Джокотан, здесь же в провинции Чикимула.... Евросоюз улучшает доступ к продовольствию через адресные денежные переводы для 90 местных семей. Всего в разных регионах страны таких получателей - 1600. Волонтеры выбирают самых уязвимых; обычно такие семьи живут в сельской местности. В районе Матасано, к примеру, 400 из 450 домохозяйство нуждаются в поддержке.

Представитель гуманитарной службы ASEDECHI Виктора Соса уточняет: "Домохозяйства получают банковские переводы в зависимости от количества членов семьи. Это примерно 14 евро на человека в течение трех месяцев".

Одна из бенефецириев - Эмма Гонсалес -получила эквивалент 140 евро. Она собирается закупить кукурузу, сахар, бобы, овощи и мясо; эта продуктовая корзина - месячный рацион для ее семьи из 11 человек, в том числе и для ребенка с подтвержденным острым недоеданием. С покупками Эмма возвращается домой, в горы - 10 километров пути. Для семьи, питающейся главным образом лепешками, курица - настоящий праздник, даже если разделить ее на 11 частей. Эмма и ее соседи живут обработкой земли, которую 8 лет засухи сделали бесплодной.

"Мы сеем, но урожая не получаем, - рассказывает женщина. - Сначала саженцы немного подрастают, потом засыхают, ведь дождя нет. Нам нечем кормить детей, кукуруза дорожает, работы тоже нет, приходится голодать".

Консорциум неправительственных организаций, получающий финансирования по линии ЕС, решает проблему комплексно: стандартная программа распространяется на все регионы страны.

Урко Дюбуа, представляющий ЕС в Гватемале, поясняет: "Недоедание является многосторонней проблемой, ее следует решать с учетом продовольственной безопасности, состояния здоровья людей, качества водоснабжения. Мы должны сделать так, чтобы взятый под медицинский патронат ребенок не заболел снова. Вот почему неправительственные организации работают сразу по этим трем направлениям".

Задача для доноров Гватемалы - разорвать сезонный цикл дефицита продовольствия. ЕС предлагает семьям, таким как семья Эммы, возможность подключаться к программам и проектам, позволяющим зарабатывать на более стабильной основе.