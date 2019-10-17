"Засуха убивает бедняков"

Гватемала, входящая в так называемый "сухой коридор", уже 8 лет страдает от отсутствия дождей. Результат - 3 миллиона недоедающих, десятки тысяч мигрантов, пытающихся убежать от голода за границу.

Представитель организации Action agains hungerГленда Родас рассказывает о ситуации подробнее: "_В случае продовольственного кризиса или любого непредвиденного события, такого как засуха, землетрясение, семьи с хроническими проблемами (например, дефицит продовольствия) рискуют пострадать больше других. У них нет потенциала, сил, чтобы справиться с новыми препятствиями.

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Это бедные семьи, которые живут так изо дня в день, выращивают простейшие культуры и за счет этого существуют. Их основной проблемой остается хроническое недоедание. Эти кризисы с каждым годом становится все жестче, и люди вынуждены продумывать стратегии выживания. Сценарии могут быть самыми разными - например, прийти в специальный центр, чтобы поесть полноценно раз в день, послать туда членов семьи, если дома совсем пусто. Семьи могут сократить порции.... потом люди задумываются о том, чтобы взять в долг, продать землю, сельхозинстурменты.

Проблема в том, что это - временные решения: когда закончатся вырученные деньги, люди вновь попадут в прежний круг проблем. Это не выход. Подобные кризисы здесь носят хронический характер. Они возникают снова и снова, семьи постоянно в тисках. Неудивительно, что когда к привычным сложностям добавляются новые, такие, как эта засуха, люди отчаиваются, не зная, как им быть".