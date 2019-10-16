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Россия

ВАДА ждет объяснений

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 Михаил Саленков 
ВАДА ждет объяснений
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Сборная России вновь может быть отстранена от участия в Олимпийских играх под своим флагом, если ВАДА лишит Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу.

Выступление россиян на летней олимпиаде в Токио под вопросом из-за предполагаемых манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что изменения вносились, в частности перед передачей базы в январе этого года. По его мнению, Россия выглядит уже не просто нарушителем, а рецидивистом.

По словам Гануса, информация о положительных допинг-пробах была удалена, чтобы спасти репутацию спортсменов, которые уже закончили карьеру, стали чиновниками и занимают сейчас высокие должности.

В 2018 году РУСАДА восстановили в правах после трехлетней дисквалификации из-за допингового скандала, последующая передача базы допинг-проб была одним из обязательных условий.

Ожидается, что комитет по соответствию ВАДА вынесет окончательную рекомендацию относительно российского антидопингового агентства 23 октября.

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