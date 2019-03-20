Кровяной допинг: под подозрением 21 спортсмен

Прокуратура Германии подозревает 21 спортсмена из 8 стран в применении кровяного допинга. Пока фамилии не называются, известно, что речь идет о представителях трех зимних видов спорта и двух летних в период между 2011 и 2019 годами.

В феврале немецкая полиция задержала спортивного врача Марка Шмидта из клиники Эрфурта по подозрению в распространении допинга среди атлетов.

Кай Гребер, главный прокурор Мюнхена: "Главный обвиняемый врач (Марк Шмидт) из Эрфурта был допрошен мной и коллегами из таможенной службы, а также австрийскими коллегами. Вы должны понять, что я не могу рассказать вам больше о том, что он сказал, по причине тактических допросов. Особенно - о конкретных спортсменах, которых это касается, или о том, из каких стран они прибыли".

Информация о сотрудничестве врача со спортсменами стала известна по итогам совместного антидопингового рейда австрийской и немецкой полиции во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Тогда было задержано пять лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана. Трое из них признали применение кровяного допинга.