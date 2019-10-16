Протесты в Каталонии: десятки арестованы, свыше 70 пострадали

По меньшей мере 25 человек задержаны в Каталонии в ходе акций протеста против судебного вердикта в отношении региональных политиков-сторонников независимости этой области Испании, организовавших два года назад референдум об отделении от Мадрида.

Сообщение появилось этой ночью в публикации влиятельной "Паис".

Правоохранители считают, что задержанные нарушали порядок и нападали на полицейских. Число пострадавших накануне от действий полиции, по данным "Паис", составляет свыше 70 человек.

В манифестации в Барселоне во вторник вечером участвовали не менее 40 тысяч человек. Ни центральная власть, ни руководство Женералитета области - высшего органа управления Каталонии - не собираются, по крайней мере, пока, идти на уступки.

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Фото Рейтер

Нынешний глава Женералитета Ким Торра уверен в необходимости "продолжать защищать право Каталонии на самоопределение": Плебисцит не был незаконным действием, его проведение не упоминается в числе проступков, за которые можно нести наказание в испанском уголовном кодексе. Мы по-прежнему настаиваем на праве Каталонии на самоопределение, которое признается всеми международными соглашениями, которые подписаны в том числе и Испанией. Мы не собираемся идти на попятную в нашем решении".

В поддержку осужденных и протестующих против вердикта Верховного суда Испании выступил и экс-глава Женералитета Карлес Пучдемон, в понедельник Мадрид объявил его в международный розыск во второй раз.

Это не проблема Каталонии, это не региональная проблема и это не сугубо испанская проблема. Сложившаяся ситуация касается всех, поскольку речь идет о фундаментальных свободах: свободе выбора, свободе выражать свое мнение, и как только одна из стран ставит эти права под сомнение, это тревожный сигнал для всех Карлес Пучдемон экс-президент Женералитета Каталонии

Пока Мадрид заявляет, что кабинет министров не рассматривает вопрос о помиловании осужденных политиков, а сторонники независимости Каталонии готовятся к новым масштабным акциям протеста, которые должны состояться в пятницу.