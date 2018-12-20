Каталония: диалог или протестная мобилизация?

Испанский премьер-министр Педро Санчес встречается сегодня в Барселоне с главой каталонского правительства Кимом Торрой, а в пятницу в каталонской столице состоится еженедельное заседание Совета министров Испании.

Но не все жители региона рады такому взаимодействию с Мадридом. "Это провокация, но каталонцы начали к такому привыкать", — говорит Октавио.

Сепаратистские организации и движения призывают устраивать акции протеста, блокировать дороги и железнодорожные пути. Студент Пау говорит, что примет участие в манифестациях: "Надеюсь, что не будет насилия, но думаю, что все пройдет спокойно, мы лишь хотим помешать проведению встречи и будем блокировать улицы, но без насилия".

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом Каталонии независимости между Мадридом и Барселоной сохраняется напряженность в отношениях.

Некторые жители Каталонии верят в возможность диалога. Я не понимаю цели этих движений, которые хотят все разрушить, а нам нужен диалог", — говорит Жуамо Херреро.

Политический аналитик Астрид Баррио комментирует: "Даже в некоторые сферах правительсвенного сектора Каталонии и от главы женералитета прозвучала поддержка в пользу мобилизации сторонников провозглашения независимости, но правительство Каталонии все равно их никак не контролирует".

Обеспечивать порядок в этот день призваны девять тысяч представителей правоохранительных органов. Из Барселоны передает корреспондент Euronews Кристина Хинер: "В зависимости от того, что будет происходить на этих улицах в пятницу, централной и региональной власти необходимо пересмотреть свою стратегию. Если манифестации перерастут в стычки с полицией, то Педро Санчес должен будет решить — продолжать работу по снятию напряженности или же ужесточить позицию по отношению к региональноему правительству“.

Испанский премьер-министр Педро Санчес встречаеся сегодня с главой каталонского правительства Кимом Торрой в

Прошлая официальная встреча премьера Испании и главы правительства Каталонии проходила 9 июля. На ней каталонский лидер в очередной раз поднял вопрос о праве автономии на самоопределение.