"Брексит": быть или не быть сделке?

Переговоры по "брекситу" возобновились в среду утром между представителями Лондона и Брюсселя. Дискуссии продлятся до поздней ночи, и хотя стороны уже сообщили о некотором достигнутом прогрессе, многое ещё предстоит обсудить и решить.

Если соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза не будет достигнуто до утра четверга, то его не сможет обсудить саммит ЕС, который начнёт свою работу уже на этой неделе. А это означает, что Лондону придётся просить о переносе даты выхода с 31 октября на более поздний срок или покинуть Европейский Союз без сделки.

"Брексит" должен был состояться 29 марта 2019 года, но британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях выхода, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге в ЕС согласились перенести "брексит" сначала на весну, затем на 31 октября, а Мэй, не сумев вывести ситуацию из тупика, подала в отставку.

Занявший место премьера Борис Джонсон пообещал осуществить "брексит" без сделки, если Брюссель не согласится выполнить главные требования Лондона.