Шансы на сделку по "брекситу"

Переговоры о выходе из Евросоюза Великобритании стали интенсивнее после того, как на прошлой неделе Лондон выразил готовность к дальнейшей компромиссу. Стороны достигли некоторого прогресса, они всё ещё надеются заключить соглашение на этой неделе, до субботней внеочередной сессии британского парламента.

Об этом проинформировал заседающих в Люксембурге министров иностранных дел ЕС представитель Брюсселя:

«Даже если договориться будет трудно, а честно говоря, это становится всё труднее, мы думаем, что это всё ещё возможно на этой неделе, - сказал Мишель Барнье. - Достичь соглашения всё ещё возможно. Очевидно, что любое соглашение должно работать для всех, для всего Соединенного королевства и всего Европейского союза. Позвольте мне добавить, что настало время превратить благие намерения в юридический текст. "

Надежды на скорее решение проблемы «брексита» возрасли благодаря сообщениям ирландских СМИ о том, что Великобритания представит новые предложения после переговоров между премьер-министром и ольстерскими юнионистами, которые на хотят ослабления связей Белфаста с Лондоном.

Борис Джонсон нуждается в поддержке этой североирландской партии, чтобы добиться одобрения своего плана в вестминстерском парламенте. Ранее Палата общин отвергла сделку, которой добилась его предшественница Тереза Мэй.