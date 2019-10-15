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Бизнес

Италия борется с теневой экономикой

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 Кнарик Хачатрян 
Италия борется с теневой экономикой
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211 млрд евро составил оборот теневой экономики Италии за 2017 год. Почти половина её сосредоточена в секторах торговли, транспорта и организации общественного питания, а 19 млрд вышеуказанной суммы были получено от незаконной деятельности - такой, как наркоторговля или проституция. Об этом сообщила во вторник Национальная итальянская службы статистики ISTAT.

211 млрд евро - это 12,1 % ВВП Италии. А ещё это рабочая сила - около 3,7 млн человек.

Основная часть продукции теневой экономики – добавленная стоимость, которая производится с использованием нелегальной рабочей силы и остается незадекларированной . По данным Еврокомиссии, в Италии наибольший в ЕС разрыв между запланированными и полученными поступлениями от НДС (налога на добавленную стоимость) - 33,629 млрд евро. А всего в 2017 году экономика ЕС недополучила 137, 47 млрд.

Нынешнее итальянское правительство готовится ввести в бюджет меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов - такие, как поощрение использования легко отслеживаемых кредитных карт вместо непрозрачных денежных операций и санкции для розничных продавцов и поставщиков услуг, не принимающих кредитки.

Проект бюджета должен быть утвержден кабинетом министров, а затем направлен в Европейскую комиссию для проверки.