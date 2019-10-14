В Каталонии прошли массовые протесты

Приговоры лидерам каталонских сепаратистов нашли моментальный отклик среди местного населения.

Тысячи сторонников независимости региона перекрыли дороги и железнодорожные пути, провели митинги в разных городах Каталонии. Толпы демонстрантов собрались у здания аэропорта Барселоны. Некоторым удалось зайти внутрь, где путь им преградила полиция.

Из-за массового наплыва людей было остановлена работа линии метро и поездов, ведущих к аэропорту.

Судебное решение раскритиковал и вновь объявленный в розыск бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон.

Приговор Верховного суда в отношении членов парламента, правительства и наиболее важных общественных организаций Каталонии подтверждает стратегию репрессий. Мести против всех тех граждан, которые искали демократический путь воплощения их желания в жизнь. Осуждая их, они осуждают более двух миллионов человек, которые сделали возможным проведение референдума о самоопределении 1 октября Карлес Пучдемон бывший лидер Каталонии

Вышедшие на улицы каталонцы требуют освободить, как они считают, политических заключенных, а также скандируют "Мы сделаем это снова", держа в руках импровизированные избирательные урны для проведения повторного референдума.

Митинг, в котором приняли участие, по данным правоохранительных органов, 25 тысяч человек, прошел на площади Каталония в центре Барселоны.

Около 6 тысяч человек собрались перед зданием представительства женералитета в Жироне. Акции протеста также проходили в Лериде и Таррагоне.