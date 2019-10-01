Неприкаянный каталонец Пучдемон

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Здесь отметили вторую годовщину референдума о независимости Каталонии. Приехал лидер сепаратистов, живущий в пригороде бельгийской столицы Ватерлоо. Скрываться там ему становится всё сложнее.

Под лозунгом «Не крадите наши голоса!» каждый вторник возле Европарламента собираются каталонцы. На выборах в мае жители испанского автономного сообщества избрали своих евродепутатов, в том числе бывшего главу Женералитета Карлеса Пучдемона и двух его соратников, которые не могут занять свои парламентские места, поскольку в Испании их ждёт судебное преследование за подстрекательство к мятежу.

«Сегодня мы вспоминаем то, чего мы добились два года назад. Тогда более двух миллионов человек вышли на улицы, чтобы выразать свою волю на референдуме, - сказал Пучдемон. - А сейчас более двух миллионов человек не имеют своего представительства в Европарламенте ".

После того, как суд в Германии суд вынес решение об экстрадиции из неё Пучдемона, Верховный суд Испании не воспользовался европейским ордером на арест .

Но теперь представитель оппозиционной партии "Граждане" требует усилить ордер или найти другой способ привлечь лидера каталонских сепаратистов к ответу:

«То факт, что Пучдемон находится здесь, у дверей Европарламента, а не в тюрьме, - это проблема для всей Европы, - сказал Джорди Канья. - Это проблема европейской демократии, и мы пытаемся её исправить «.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, выдвинутый на пост еврокомиссара о вопросам юстиции, обещал рассмотреть запрос об изменении ордера на арест, если таковой поступит.

Рейндерсу предстоят слушания в Европарламенте в среду. А во вторник к депутатам вызваны кандидаты из Люксембурга, Финляндии, а также Польши.

Польский еврокомиссар

Политическая карьера 64-летнего Януша Войцеховского связана с сельским хозяйством. Он был членом Польской крестьянской партии перед тем как в 2010 году вступил в правящую ныне «Право и справедливость».

В течение 12 лет Войцеховский работал в Европарламенте вице-председателем Аграрного комитета. Он уделял много внимания благополучию животных, а также отношениям между старыми и новыми членами Евросоюза.

В следующей Еврокомиссии Войцеховскому очевидно, поручат курировать сельское хозяйство. Под его руководством предстоит завершить реформу общей аграрной политики.

Председатель Урсула фон дер Ляйен будет требовать, чтобы эта отрасль выполняла поставленные ею природоохранные задачи, была экологически чистой и меньше влияла на изменения климата.