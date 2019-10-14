"Западные звезды" в Европе

На кинофестивале в Лондоне состоялась европейская премьера документального концертного фильма Брюса Спрингстина "Западные звезды". Эта лента - режиссерский дебют музыканта, в которой он исполняет песни из нового одноименного альбома.

В работе над фильмом Спрингстину помогал режиссер и продюсер Том Зимни: "Я очень рад тому, что смог поработать вместе с ним над фильмом. У него отличное зрительное восприятие, сила музыки и он использовал это в картине. Работать с ним было здорово".

Альбом и фильм Брюса Спрингстина "Западные звезды" посвящены завершающему карьеру заурядному западному актеру.

В Европе документальная лента выйдет в конце октября на экраны кинотеатров Великобритании и Ирландии.