Босс отмечает 70-летие

Брюсу Спрингстину - 70.

Чтобы отметить круглую дату, двадцатикратный лауреат премии «Грэмми», обладатель «Оскара» и двух «Золотых глобусов» представит в конце октября поклонникам в Европе и США документальный фильм "Западные звезды". Он посвящен одноименному студийному альбому Босса, выпущенному в июне 2019-го и сразу же возглавившему британский чарт UK Albums Chart.

Помимо концертного исполнения композиций с последнего диска, в ленте также представлены клипы раннего периода его 50-летней карьеры и пейзажи крайнего Запада, который он прославил на весь мир в своих поэтичных рок-балладах.

На предпремьерном показе картины, состоявшемся на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2019-го, Брюс Спрингстин сказал: "Это просто продолжение историй, которые я писал всю свою жизнь. Надеюсь, что мое творчество по-прежнему вдохновляет, дарит людям радость и наслаждение. Вот и все! Большое спасибо"...

В рамках презентации последнего альбома и документального фильма "Западные звезды", один из самых продаваемых исполнителей в мире отправится в турне, в программе которого выступления 11 октября в Лондоне, 18 октября в Генте, а затем - с 25 октября - его ждут поклонники на родине.