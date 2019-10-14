"Брексит": Ирландия ожидает от Великобритании более активных действий

Ирландия ожидает от Великобритании более активных шагов по подготовке соглашения о «брексите». Об этом Euronews рассказал глава МИД республики Саймон Коувени:

_«Всё вокруг "брексита" складывается непросто. Каждый раз, когда готовилось соглашение о чём-либо, будь то с премьер-министром Терезой Мэй или сейчас с премьер-министром Борисом Джонсоном, — всегда было тяжело. И сейчас всё так же. Но, я думаю, есть ещё возможность заключить сделку до конца месяца. Очевидно, что все хотели бы, чтобы это произошло поскорее, ведь уже на этой неделе будет встреча лидеров ЕС.

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Евросоюз действовал и будет действовать последовательно. Мне кажется, именно Великобритания должна предпринять шаги, чтобы приблизить соглашение. И я думаю, что если они это сделают, они встретят очень благожелательную реакцию со стороны ЕС и со стороны Ирландии. Мы все хотим заключить сделку, и, я думаю, у тех, кто участвует в переговорах, уже есть понимание того, как эта сделка должна выглядеть. Но в реальности оформить это на техническом и юридическом языке в соответствии с требованиями международных соглашений — это непростая задача для обеих команд переговорщиков. А время на исходе, все это знают».

Ещё один острый вопрос международной повестки — операция Турции в Сирии. Коувени отметил важность введенных ЕС ограничений на поставки оружия Анкаре:

«У нас были продолжительные дебаты перед Советом министров иностранных дел по Сирии и по военным действиям Турции. Это была жёсткая критика Турции, формулировки были необычны для Совета, который на самом деле осудил Турцию за её действия. А ещё это было подтверждение того, что все страны ЕС, даже независимо от того, какие меры они будут принимать в соответствии со своими законодательствами, — все страны взяли на себя обязательство не продавать Турции оружие, пока эти события не прекратятся».